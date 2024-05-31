Москва, 31 мая, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Полиция обнаружила в квартире в центре Москвы мумию 41-летней женщины без глаз и ушной раковины. Следователи и криминалисты устанавливают точную причину смерти женщины, а также давность смерти. Муж умершей скончался на следующий день после страшной находки от сердечной недостаточности. Сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

28 мая днём в квартиру на Земляном Валу вызвали скорую помощь. Звонивший представился Денисом Зыбаловым и сообщил, что его гражданская жена Наталья не дышит и выглядит нездоровой. Прибывшие на место врачи констатировали смерть женщины и вызвали на место Следственный комитет и сотрудников МВД.

«На трупе уже были гнилостные пятна и отсутствовали глаза. Она лежала на диване полностью в одежде. На теле уже имелись участки отслойки эпидермиса. По предварительной информации, перед смертью женщина сильно ударилась лицом, поэтому на голове остался обширный дефект мягкой ткани лица. Отсутствовали глазные яблоки и ушная раковина. Следователи заключили, что смерть не носит криминальный характер», — сообщил источник.

После того как тело Натальи отвезли в морг на вскрытие, Денис остался в квартире, чтобы прибраться. Ночью ему стало плохо, и он вызвал скорую помощь уже для себя. Прибывшая бригада врачей госпитализировала Дениса в реанимацию НИИ им. Склифосовского, но спасти его не удалось.

По информации ИА Регнум, Денис работал грузчиком и проживал с Натальей в квартире своей матери, заслуженного мастера спорта по пулевой стрельбе и двукратной чемпионки Европы Надежды Зыбаловой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале в Ростовской области в городе Зверево были найдены тела двоих мужчин, залитых в бетон. На телах имелись гнилостные изменения. По предварительным данным, погибшими являются хозяин квартиры и его сын.