Москва, 30 мая, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра: будущее с человеческим лицом» состоялся в Москве. Его участниками стали более 600 человек из 60 регионов страны.

Пресс-служба фонда «Наше будущее» Всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра: будущее с человеческим лицом»

«Понятие «социальное предпринимательство» появилось в российском обществе благодаря фонду «Наше будущее». Это явление нашло поддержку у многих крупнейших корпораций, госорганов», — отметил учредитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Вагит Алекперов. По его словам, сегодня развитое социальное предпринимательство — это уже реальность, и каждый фестиваль «Импульс добра» находит именно тех людей, которые хотят воплотить свои идеи в жизнь на благо других.

В этом году фестиваль посетили социальные предприниматели, представители органов власти, бизнес-объединений, крупных компаний, общественных организаций, инфраструктуры поддержки предпринимателей, а также инфлюенсеры и СМИ. Для гостей прошли лекции, дискуссии, бизнес-игры, нетворкинг.

Пресс-служба фонда «Наше будущее» Всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра: будущее с человеческим лицом»

Участники обсудили современные модели управления проектами, формирование личного бренда, нюансы подбора сотрудников, важность развития так называемых soft skills, в том числе эмоционального интеллекта. Также они проанализировали существующие инструменты поддержки социального бизнеса, обсудили важность обучающих программ для социальных предпринимателей и обозначили, какие ещё меры поддержки необходимы социальному бизнесу и каких компетенций иногда не хватает самим предпринимателям.

«Благодаря фонду «Наше будущее», с которым агентство связывают давние партнёрские и дружеские отношения, в России была проложена дорога для социальных предпринимателей, которые оказывают помощь незащищённым категориям людей, особенно в ней нуждающимся, создают новые технологии, помогающие людям с инвалидностью, развивают другие нужные проекты в сферах образования, культуры, спорта — тысячи и тысячи проектов по всей стране», — заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Завершила фестиваль церемония награждения победителей премии «Импульс добра». В этом году на неё было подано рекордное количество заявок. Награды вручались в шести номинациях. В этом году лауреатами стали Алексей Черепнов (компания «Вертикаль»), Зоя Васильева (компания «Сова-Нянька»), Иван Худяков (компания Steplife), Наталья Кремнёва (Фонд поддержки социальных проектов), Александр Дрозденко (губернатор Ленинградской области), госкорпорация «Росатом», журнал «Брянская ТЕМА».

Пресс-служба фонда «Наше будущее» Всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра: будущее с человеческим лицом»

Премия «Импульс добра» учреждена фондом «Наше будущее» в 2011 году. Она присуждается за вклад в развитие и продвижение социального бизнеса в России социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур, крупным компаниям, СМИ, высшим учебным заведениям, лидерам мнений.

Об истории «Импульса добра» сейчас снимается документальный фильм — с хронологией ярких событий премии и оценкой развития социального предпринимательства за последние полтора десятилетия через призму личных историй лауреатов. Фильм «Импульс добра. История» выйдет до конца 2024 года, для участников фестиваля был организован эксклюзивный показ трейлера.