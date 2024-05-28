Москва, 28 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. В Москве семья спасла утят, которые разгуливали по ж/д путям, и оставила жить их у себя в квартире. Когда птенцы подрастут, их выпустят в естественную среду обитания. Об этом ИА Регнум рассказали герои этой истории.

ИА Регнум

Утром 6 мая Дарья Мазаева с мужем отвозили детей в школу. В тот день в столице было аномальное похолодание, шёл снег с дождём и дул сильный ветер. На железнодорожных путях супруги заметили маленьких утят.

«Пришлось нарушить ПДД и броситься их спасать, ведь шли они прямо по путям. Четверых я поймала сразу, ещё троих нашёл муж. Один птенец вообще застрял в рельсе в отверстии для болта. Утки рядом с ними не было, мы её пытались найти, но безуспешно, возможно, она погибла. И утята вышли из гнезда от голода, иначе бы они точно из безопасного места не ушли. Выводок не характерный для этих чисел, слишком ранний. Обычно утята появляются в середине или конце мая. Мы посадили их в пакет для сменки, единственное, что было под рукой», — рассказала Дарья.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891658" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Куда девать птенцов, супруги не знали, но возвращать их на улицу было нельзя. Поэтому Дарья с мужем забрали утят домой. Супруги изучили в интернете информацию о том, как ухаживать за новыми жильцами. И, следуя этим советам, создали для них новое гнездо. Для этого вполне подошла картонная коробка с грелкой, чтобы птенцы не мёрзли. А кормить стали рубленными яйцами и творогом — это хорошие источники белка.

«В первый день, когда выпустила их дома и пыталась покормить, они бегали по кухне и кричали, как настоящие дети. Видимо, звали маму. Было заметно, что они нервничают и напуганы, обстановка была для них незнакомая. По расцветке и размеру им была примерно неделя, нужно было подрастить их дома, прежде чем выпускать в естественную среду», — объясняет женщина.

ИА Регнум

Семья устраивала утятам водные процедуры для в ванной. Супруги докупили всё необходимое для утят: мел, битую ракушку и мотыля.

«Мотыля они очень полюбили, это для них лакомство. Они хорошо ели и быстро подрастали, вскоре сидеть в коробочке им стало скучно, утята стали больше гулять. Кухню пришлось застелить газетой, запастись салфетками и постоянно за ними прибирать. Вот они покушают, потом пощиплют травку, которую мы выращивали для кошки, — и под кухню кучкой спать. Жили они на кухне, кошку мы туда пускалась перестали», — говорит Дарья.

Одна уточка, самая маленькая, немного отставала и росте. Но и её супругам удалось выходить, она стала догонять остальных птенцов. Дарья подошла к выращиванию утят очень серьёзно, женщина консультировалась с орнитологами. Специалисты сказали выкормить, вырастить и отпустить утят. В квартире москвичей птицы прожили 2 недели, и когда температура на улице установилась теплая, 21 мая супруги отвезли их на дачу. Там отгородили для них территорию с травкой, поставили бассейн с водой из озера, поилку и посуду с кормом. Ночевали утята в птичнике, который остался от кур. Там на ночь им включают лампу для обогрева. Утята хорошо кушали и быстро развивались, у них проявлялись все инстинкты. Людей по соседству практически не было, чтобы птенцы могли привыкнуть к самостоятельной жизни и не рассчитывать на человека. С каждой неделей они все больше походят на взрослых уток. Когда оперятся и научатся летать, семья планирует выпустить их на красивое озеро, где водятся дикие утки, вдалеке от автомобильных дорог и других опасностей.