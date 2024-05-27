Тюмень, 27 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Лаборатория биотехнологии и генодиагностики начала работу в физико-математической школе Тюмени.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Руководитель Центра полногеномного секвенирования, доктор биологических наук Константин Северинов прочитал лекцию по молекулярной генетике

При поддержке «РН-Уватнефтегаз» (входит в «Роснефть») для оснащения лаборатории приобретено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе ДНК-амплификатор, электрофорезные камеры, термошейкер для трансформации генома и др. Занятия в лаборатории будут вести учителя школы, имеющие профильное образование и научные степени кандидатов и докторов биологических наук.

На открытии лаборатории специально для учеников и преподавательского состава физико-математической школы руководитель Центра полногеномного секвенирования, доктор биологических наук Константин Северинов прочитал научно-популярную лекцию по молекулярной генетике, а затем ответил на вопросы о перспективах развития российской науки в области биоинженерии.

Летом в школе будут организованы смены с использованием лаборатории биотехнологии и генодиагностики по темам: «Генетика и селекция растений» и «Методы генной инженерии». В занятиях примут участие порядка 60 учеников 9–11-х классов школ Тюменской области.

НК «Роснефть» в рамках технологического партнерства с правительством РФ по программе развития генетических технологий поддерживает реализацию Центром полногеномного секвенирования уникального российского проекта «100 000 + Я». Цель инициативы — прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний.