Санкт-Петербург, 27 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Третий кассационной суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге возбудил кассационное производство по ходатайству, поступившему от уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и жалобе архангельской предпринимательницы Юлии Федоровой. Авторы жалобы оспаривают законность ареста Федоровой Ломоносовским районным судом города Архангельска.

Фото из личного архива Жалобу на арест предпринимательницы Юлии Федоровой рассмотрит кассация

«По решениям об избрании меры пресечения, согласно законодательству РФ, установлена выборочная кассация. То есть не все кассационные жалобы обязательно передаются в заседание кассационного суда. В случае с Юлией Федоровой такое заседание состоится. Сторона защиты надеется на то, что суд кассационной инстанции услышит доводы защиты; даст оценку всем нарушениям, которые были допущены как судом первой, так и апелляционной инсталляции, а также органами предварительного следствия, и примет справедливое решение», — сообщила адвокат Мария Корчагина.

Уголовное дело в отношении предпринимательницы возбудил в марте СК УМВД по Архангельской области. Руководительницу крупного бизнеса по поставкам питания в медучреждения региона — «Трест столовых» — обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами при исполнении госконтрактов. По данным следствия, в период с 2015 по 2020 год в питание не докладывались белково-композитные смеси.

Защита подозреваемой заявляет, что в те годы Юлия Федорова не была директором компании. Также адвокаты предоставили документы, согласно которым белково-композитные смеси использовались в полном объеме для тех категорий граждан, кому были разрешены. Кроме того, защита уточняет, что в те годы соответствующая норма носила лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Сама обвиняемая свою вину также категорически не признает и связывает свой арест с аукционом, который состоится в августе–сентябре текущего года. С его победителем будет заключен офсетный контракт на поставки питания на десять лет во все медицинские и социальные учреждения Архангельской области.

Сейчас предпринимательница находится в СИЗО и называет происходящее «рейдерским захватом» компании. «Очень странное уголовное дело, — заявила Юлия Федорова во время заседания по мере пресечения в Ломоносовском районном суде в начале мая. — Наши заказчики — это главные врачи… Вся документация, которая имеется у меня, она точно так же имеется у заказчика. Мне скрывать нечего».

На имущество «Треста столовых» наложен арест, который защита Федоровой считает незаконным, так как ей это имущество не принадлежит. Адвокаты обращают внимание, что суд принял оценочную стоимость зданий в 2–3 миллиона рублей, а грузовых фургонов 2021 года выпуска в 1 тысячу рублей за автомобиль.

По словам защиты, суд не принял во внимание ни одного доказательства и ни одного смягчающего обстоятельства, а ведь Федорова является матерью четверых детей, а также страдает заболеваниями, которые обострились в СИЗО. В результате предпринимательница обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и подала жалобу в кассационную инстанцию.