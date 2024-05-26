Зеленский получил письмо от короля Великобритании Карла III
Зеленский получил письмо от Карла III через герцогиню Эдинбургскую Софи
Киев, 26 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III написал письмо лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, которое передала герцогиня Эдинбургская Софи. Об этом пишет 26 мая The Sunday Times.
По словам герцогини, Зеленский пообещал прочитать письмо в уединённой обстановке. Он поинтересовался, как себя чувствует британский монарх, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание.
Софи, супруга младшего брата Карла III принца Эдварда, стала первым представителем британской правящей династии, посетившим Украину после начала российской военной спецоперации. Это произошло в конце апреля.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале Карл III принял Зеленского в своей лондонской резиденции. На встречу с монархом в Букингемском дворце украинский лидер пришёл в джемпере и брюках в стиле милитари. Монарх пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими фразами.
До встречи с Карлом III с Зеленским провёл переговоры британский премьер Риши Сунак. Темой разговора стала поддержка Украины.
Супругу Зеленского Елену приглашали на церемонию коронации Карла III, которая состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. При этом составители приглашения пропустили в слове Ukraine («Украина») букву r.