Киев, 26 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III написал письмо лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, которое передала герцогиня Эдинбургская Софи. Об этом пишет 26 мая The Sunday Times.

Pool/Global Look Press Король Великобритании Карл III

По словам герцогини, Зеленский пообещал прочитать письмо в уединённой обстановке. Он поинтересовался, как себя чувствует британский монарх, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание.

Софи, супруга младшего брата Карла III принца Эдварда, стала первым представителем британской правящей династии, посетившим Украину после начала российской военной спецоперации. Это произошло в конце апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Карл III принял Зеленского в своей лондонской резиденции. На встречу с монархом в Букингемском дворце украинский лидер пришёл в джемпере и брюках в стиле милитари. Монарх пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими фразами.

До встречи с Карлом III с Зеленским провёл переговоры британский премьер Риши Сунак. Темой разговора стала поддержка Украины.

Супругу Зеленского Елену приглашали на церемонию коронации Карла III, которая состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. При этом составители приглашения пропустили в слове Ukraine («Украина») букву r.