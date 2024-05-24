Уфа, 24 мая, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Научную конференцию «Практические аспекты нефтепромысловой химии» провел в Уфе научно-исследовательский и проектный институт «Роснефти». Её участники обсудили вопросы импортозамещения, современные технологии и материалы для защиты оборудования, достижения в автоматизации и экологические аспекты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Уфе обсудили практические аспекты нефтепромысла

Сотрудники научного института «Роснефти» рассказали о новом функционале программного комплекса «РН-СИМТЕП», с помощью которого можно прогнозировать возникновение осложнений на объектах транспортировки и подготовки нефти, газа и воды. Делегатам конференции также была представлена новая монография, посвященная защите внутрискважинного оборудования от коррозионно-механических разрушений.