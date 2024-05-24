Самара, 24 мая, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Предприятия «Роснефти» в Самарской области подвели итоги первого этапа грантового проекта по изучению самой крупной и редкой птицы на территории региона — орлана-белохвоста.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Орлан-белохвост

В рамках гранта ученые национального парка «Самарская Лука» изучили места обитания птицы. Общая численность орлана-белохвоста в регионе не превышает 200 особей. Орнитологи обследовали более 180 кв. км территории в «Самарской Луке» и отметили более 15 гнездовий. Собранный в ходе проекта уникальный фото — и видеоархив используется в природоохранных и эколого-просветительских целях. Например, на основе собранного материала экологи провели открытые экологические уроки для школьников Самарской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В национальном парке «Самарская Лука» изучили места обитания орлана-белохвоста

Волонтеры «Роснефти» вместе с юными активистами «Движения первых» провели на территории природного памятника «Самарской Луки» экологический забег и помогли очистить от бытового мусора живописный туристический маршрут у подножия Жигулевских гор.

При поддержке предприятий «Роснефти» в нацпарке «Самарская Лука» открыты эколого-просветительский комплекс «ЛукАморье», визит-центр, построен вольер для пострадавших птиц. В рамках проекта «Экотропа 63» разработано и запущено мобильное приложение для виртуальных путешествий по национальному парку «Самарская Лука».