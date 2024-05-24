Москва, 24 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов рассказал, какие новые требования предъявляет развитие искусственного интеллекта (ИИ) на транспорте к связности сети, мощности вычислительных систем и к механизмам защиты информации. В своём выступлении на научно-практической конференции «Искусственный интеллект в дорожной отрасли — TRANS AI 2024» в Сколково он подчеркнул, что для эффективной работы ИИ в транспортных системах критически важное значение приобретает сокращение задержки сигнала и формирование бесшовного покрытия сетями связи транспортной инфраструктуры.

«ТрансТелеКом» Роман Кравцов

По словам Кравцова, роль ИИ растёт и в обеспечении информационной безопасности. Согласно исследованию Deep Instinct, 85% компаний отмечают ИИ как основную причину роста количества атак. Обеспечить защиту от злоумышленников, применяющих новые технологии, можно с помощью квантовых коммуникаций. Гендиректор «ТрансТелеКома» добавил, что использование ИИ для предиктивного анализа отказов позволит оставить термин «авария» в прошлом.

«Скорость выхода технологий на основе искусственного интеллекта в промышленное применение зависит от темпов развития инфраструктуры. Необходимо уже сегодня применять перспективные технологии и адаптироваться к новым задачам, инвестировать в опережающее развитие инфраструктуры», — подчеркнул Роман Кравцов.

В конференции приняли участие ключевые эксперты отрасли — представители Министерства транспорта РФ, ОАО «РЖД», ГК «Автодор», а также профильного научного сообщества. Представители индустрии обсудили вопросы интеграции ИИ в беспилотные автомобили и поезда, использования технологий машинного обучения, компьютерного зрения, предиктивной аналитики, цифровизации и роботизации процессов для создания транспортного комплекса будущего.