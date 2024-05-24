Орел, 24 мая, 2024, 15:33 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про пьяный дебош зеленой мартышки, антиобщественное поведение детеныша орангутана, кошку-террористку и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Дарья Драй ИА REGNUM Знак «Осторожно, кошки» на входе в Государственный Эрмитаж

Центральный федеральный округ

Помните детскую страшилку о том, как в пустыне научная экспедиция в полном составе погибла в древнем колодце, когда все исследователи по очереди туда спускались и умирали от взгляда роковой мумии? Похожая история чуть не произошла в Орле: семья из трех человек едва не погибла в цистерне. В деревне с говорящим названием Тайное молодой человек залез в цистерну, чтобы покрасить ее изнутри. Через некоторое время его отец решил проверить состояние сына, так как он не отзывался. Позже уже двое мужчин в цистерне не подавали признаков жизни, и проверить их залезла мать пострадавшего. Ещё одна женщина, находившаяся на участке, догадалась вызвать спасателей. Из цистерны пострадавших в бессознательном состоянии доставали сотрудники МЧС. К счастью, все закончилось хорошо, утешает «Город Орёл».

В Ивановской области суды занимаются изучением неприличных жестов, пишет «Ивановская строчка». В прошлом году в Тейково пассажир автобуса, стоявшего на остановке, от скуки показал прохожему средний палец, а тот снял это на видео и пошел в суд. Тейковский райсуд хулигана оправдал, а областной суд отменил это решение и признал неприличный жест оскорблением. Незадачливый тейковчанин заплатит 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Собираетесь куда-то ехать на общественном транспорте — берите с собой книжку, чтобы не наскучать на 30 тысяч.

Северо-Западный федеральный округ

Детеныша орангутана в Калининградском зоопарке наказали за хулиганство, рассказывают «Новости Калининграда». Обезьяний ребенок по кличке Оле получил «домашний арест» за то, что отрывал облицовочную плитку в своем вольере и бросал ею в посетителей. Администрация зоопарка пока не решила, как справиться с этой проблемой, отмечает канал.

В Санкт-Петербурге диспетчеру торгового центра позвонили косноязычные лжеминеры, чтобы сообщить о фейковой угрозе взрыва, но у них были такие серьезные проблемы с дикцией, что диспетчеру пришлось долго переспрашивать, кто звонит — туристы или террористы. «Фейковые террористы совсем перестали мышей ловить», — сокрушается «Страновед».

Приволжский федеральный округ Оказывается, многие россияне путают Пензу и Пермь. По этому поводу решили пошутить пермские художники. Они написали большими буквами «Добро пожаловать в Пензу!» на территории неработающего частного авиамузея, который расположен вблизи пермского аэропорта. «Отличное чувство юмора у пермских художников», — радуется «Сурский край Z». Пассажирам, наверно, будет не до смеха.

«Первоисточник» | Новости Кирова | Справочник» пишет, что в Кирове за 5 тысяч рублей предлагают в аренду «кошку-террористку», которая «научит детей понимать, что не они хозяева жизни». Срок аренды склочной кошки составляет один час: при большем количестве времени кошка может нанести травмы, а при меньшем времени есть риск, что она не выйдет из-под дивана, предупреждают владельцы животного.

В Башкирии молодой человек утром вышел на пробежку в деревне Кучуково, и это было бы прекрасно, если бы компанию ему не решили составить медведица с двумя медвежатами. Мужчина схватил палку и замахнулся на медвежат, они залезли на дерево, и спортсмену удалось оторваться от преследователей. «Регулярные занятия бегом полезны для здоровья, говорили они», — издевается «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

В воскресенье вечером над Волгоградом низко пролетел самолет с развевавшейся за ним огромной георгиевской лентой, видео публикует «Жесть Волгограда». По размеру георгиевская лента была больше самого самолета. Очень красиво.

Но для Волгограда есть и плохие новости: в этом году в городе-герое ждут экстремального нашествия мошкары. Энтомологи опасаются, что такого огромного количества мошки в регионе не было 30 лет. Причина — погодные аномалии и затянувшийся сброс воды через плотину Волжской ГЭС. «Да помогут нам всем гвоздичное масло и ванильный порошок!» — пишет «Сталингумрак».

В Краснодаре заметили пенсионера, который расплачивается картой, примотанной к стопке пятитысячных купюр. «А еще, говорят, у него есть белый костюм-тройка, шляпа и туфли из крокодиловой кожи», — сплетничает «Типичный Краснодар». Региональную программу «Кубанское долголетие» можно считать успешной.

Северо-Кавказский федеральный округ

«СТРЕЛЫ КАЗБЕКА» радуются: сразу четыре республики Северо-Кавказского федерально округа попали в топ-10 регионов по показателю «годы успешной жизни», составленный Финансовым университетом при правительстве РФ. По итогам 2023-го «годы успешной жизни» в Карачаево-Черкесии и Чечне составили 69,6 и 69,2 лет соответственно. Причем доля довольных своей жизнью в этих республиках составила 91%. В итоге Карачаево-Черкесия заняла в рейтинге первое место, а Чечня — третье. В топ-10 рейтинга также вошли Северная Осетия (7-е место) и Дагестан (10-е место). Доля счастливых людей в этих республиках 87% и 82%.

Гоорская скала в Дагестане постепенно становится главным ЗАГСом страны, пишет «Кавказский Вавилон». Канал публикует видео, где на скале, опасно нависшей над пропастью, молодой человек дарит девушке кольцо, а девушка прыгает от радости. Совет да любовь!

Уральский федеральный округ

«Ноябрьск» делится историей о всепоглощающей любви. В Челябинской области влюбленная пара оставила свою «Ниву» на железнодорожном переезде и пошла гулять в поля. Пока молодые любовались цветочками, в машину врезался пассажирский поезд. Пострадавших нет, «Нивы» тоже. Зато есть большая любовь — до полного отказа мозгов.

По Лангепасу в Ханты-Мансийском АО почти неделю гуляет медведь. «На пятый день хождения медведя по Лангепасу к нему попривыкли. Даже нашелся смельчак, который покормил его с руки. Мишка аккуратно взял еду и отошел. Рядом ходили прохожие», — удивляется «Столица деревень». При всей симпатии к медведю его придется застрелить. Если усыпить и вывезти в лес, он вернется, прикормленные медведи всегда возвращаются.

Сибирский федеральный округ

В столице Хакасии появились инсталляции — на улице расставили кашпо с огромными пчелами. В них высадят цветы, пчелы будут их как бы опылять. «Китч или минимализм?» — задается вопросом «Узник Абакана».

В Новосибирске прошел ливень, город затопило. Особенно не повезло автомобилистам, которые потеряли номера на ушедших под воду улицах. «Вкратце | Новосибирск» публикует видео со стихийной коллекцией номерных знаков, образовавшейся на одной из улиц.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровском крае в поселке Мылки зеленая мартышка Гарик напился виски, сбежал от хозяев и устроил пьяный дебош — разорял огороды и покусал нескольких человек. Пьяные хозяева отказались ловить Гарика, этим пришлось заниматься полиции и добровольцам. Мартышка протрезвела и остается в приюте под присмотром ветеринаров, сообщает Komcity News.

Во Владивостоке заметили инновационное средство передвижения по городу, пишет «ДПС Владивосток, Новости». Подросток водрузил старое кресло на электросамокат и катается с комфортом. Будем надеяться, что до первого инспектора ДПС.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 31 мая.