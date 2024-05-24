Даллас, США, 24 мая, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Микрокомпьютер Q1, выпущенный в 1972 году, был выставлен на живом аукционе Heritage Auctions вместе со своей более поздней версией и принтером в пятницу, 24 мая. Об этом сообщает научное онлайн-издание New Atlas.

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По словам автора статьи, устройство было обнаружено случайно сотрудниками клининговой компании в одном из ящиков Кингстонского университета в Лондоне. У него имеется встроенный экран, клавиатура и принтер. У более поздней версии Q1 Lite, выпущенной спустя четыре года, принтер и цифровая клавиатура отсутствуют. Однако о работоспособности выставленных на аукцион изобретений ничего не известно, так как они не включались и не тестировались. На данный момент самая высокая цена, предложенная во время торгов, составляет 13 тысяч долларов.

Q1 был разработан американскими учёными из Нью-Йорка. Он стал первым персональным компьютером, способным обрабатывать текст и управлять вводом данных. Его внешний вид напоминал пишущую машинку. По словам одного из преподавателей университета, эти устройства стали основой для современных компьютеров.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году на аукционе продавалась редчайшая скрипка, изготовленная в 1679 году известным итальянским мастером Антонио Страдивари, цена за которую могла дойти до 11 млн долларов.