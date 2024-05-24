Москва, 24 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. День химика 26 мая «ФосАгро» встречает с новыми трудовыми достижениями. Накануне профессионального праздника компания объявила о росте производства продукции в I квартале 2024 года на 7% (по сравнению с I кварталом прошлого года) до рекордных 3 млн тонн агрохимической продукции. Этот показатель продолжает уверенный темп прошлого года — так в 2023 году производство агрохимической продукции выросло на 2% по сравнению с 2022 годом и превысило 11,3 млн тонн агрохимической продукции.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Благодаря масштабным инвестициям — более 64 млрд рублей в 2023 году, на проектную мощность вышел новый завод-миллионника в Волхове, был открыт новый горизонт по добыче апатит-нефелиновой руды в Кировске. В этом году компания планирует повысить планку капиталовложений в производство до 73 млрд рублей. Что позволит продолжить модернизацию и строительство новых горнодобычных, обогатительных и перерабатывающих мощностей в Мурманской, Вологодской и Саратовской областях.

Компания остается лидером по суммарным поставкам минеральных удобрений. По итогам 2023 года поставки высококачественной продукции «ФосАгро» отечественным аграриям выросли на 12% до 3,3 млн тонн.

Одно из первых поздравлений с профессиональным праздником трудовому коллективу «ФосАгро» направил председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин. «Компания «ФосАгро» успешно развивается, показывает высокие результаты в решении задач обеспечения продовольственной безопасности страны, в сфере защиты окружающей среды и производстве безотходной и экологической продукции — «зеленая химия», в решении социальных вопросов работников ваших предприятий и подготовке профессиональных кадров. Компания является примером социально ответственного бизнеса, который служит фактором устойчивого развития аграрной отрасли», — отметил Кашин в правительственной телеграмме на имя генерального директора ПАО «ФосАгро» Михаила Рыбникова.

Компания уделяет много внимания благополучию сотрудников и социальной ответственности. Средняя заработная плата на предприятиях Группы за 3 года выросла на 60%, с 1 февраля 2024 года зарплаты дополнительно проиндексированы еще на 15%. Накануне Дня химика всем работникам «ФосАгро» была выплачена премия в размере 50 тысяч рублей «на руки», а пенсионерам — по 10 000 руб. Кроме того, за 10 лет «ФосАгро» в семь раз увеличила поддержку социальных и благотворительных проектов, направив на них в 2022–2023 годах суммарно более 25 млрд рублей.

Социально-значимые достижения «ФосАгро» были по достоинству отмечены высшей наградой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по инициативе президента РФ Владимира Путина.