Москва, 23 мая, 2024, 19:21 — ИА Регнум. 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялась Русская музыкальная премия телеканала RU. TV. Каждый номер мероприятия представлял собой театрализованное шоу на фоне многоуровневых декораций. Песни продолжали диалоги, разворачивающиеся между ведущими, соединяя номера в единую драматургию.

RU. TV Русская музыкальная премия телеканала RU. TV

Цветом премии стал белый — в этом оттенке было оформление сцены и звездной дорожки, белые наряды надели приглашенные: и звезды, и зрители — все безукоризненно следовали дресс-коду.

Мероприятие началось с красной ковровой дорожки. Ведущие церемонии Иван Чуйков и Агата Муцениеце представили вступительный номер, задавший тон вечеру, танцевали солисты группы RASA и другие артисты.

Концерт открыла группа Artik & Asti. Следом на сцену с номерами вышли Дима Билан, Клава Кока, «Земляне», Niletto feat. Олег Майами feat. Леша Свик, Мари Краймбрери, Григорий Лепс и другие артисты. Ведущие также подарили зрителям трогательный совместный номер, исполнив композицию «Счастье рядом».

RU. TV Русская музыкальная премия телеканала RU. TV

Режиссером церемонии стал известный постановщик зрелищных мероприятий Алексей Голубев с командой MAG film.

Объявление победителей Русской музыкальной премии телеканала RU. TV стало самым центральным моментом вечера. В номинации «Лучшая песня» победил Сергей Лазарев с композицией «Алый закат», награду «Лучший певец» получил Мот, а «Лучшая певица» — Мари Краймбрери.

В этом году премия стала самой семейной за всю историю. Артисты пришли во Дворец гимнастики Ирины Винер с семьями, со своими детьми. Музыкальные номера на сцене становились продолжением истории любви Ивана Чуйкова и Агаты Муцениеце. И драгоценные самовары лауреатам премии вручали три очаровательные, любимые зрителями семейные пары: рэпер ST и Ассоль, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Пашу и Ханна, а также Елена Север с сыновьями Юрием и Владимиром Киселевыми.