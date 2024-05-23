Москва, 23 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» стала партнёром крупного рыбного фестиваля «О! Мега Вкус». Об этом сообщили в пресс-службе сети.

«Участие в фестивале «О! Мега Вкус» является продолжением развития нашей фокусной категории — рыбы. Чтобы насладиться вкусным минтаем, необязательно ехать на край света, — отметила директор категорий «Ультрафреш» и ФРОВ «Перекрёстка» Александра Сухарева. — Мы убеждены, что дикий минтай представляет собой ценный и качественный продукт, который должен стать неотъемлемой частью здорового питания наших покупателей».

В рамках партнёрства с фестивалем с 21 по 27 мая в магазинах торговой сети в Москве и Санкт-Петербурге будут доступны специальные скидки на выделенный ассортимент продукции.

«О! Мега Вкус» — это гастрономический рыбный фестиваль минтая, который направлен на популяризацию рыбной продукции среди всего населения. Главной целью фестиваля является обеспечение доступности качественной рыбы, добытой и произведенной отечественными рыбопромышленными компаниями.

Торговая сеть «Перекрёсток» ранее стала первым ритейлером, который напрямую фрахтует объёмы дальневосточной рыбы, включая минтай. Торговая сеть развивает рыбную категорию с целью популяризации соответствующего ассортимента среди населения и продвижения идеи здоровой культуры питания.