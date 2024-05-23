Москва, 23 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В столице с 21 по 24 мая проходит Московская неделя предпринимательства. Мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, которые обсуждают, как вместе построить мегаполис будущего.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы На Московской неделе предпринимательства

Главной темой первого дня стало развитие франчайзинга в Москве и за рубежом. Среди спикеров были представители франчайзинговых сетей из дружественных стран. Среди других вопросов, которые обсуждали эксперты, — развитие города, возможности господдержки и новые ниши для открытия бизнеса. Кроме того, в следующие сессии участники обсудят, как город развивает сферу гостеприимства.

Ключевыми сессиями мероприятия стали «Как предприниматели помогают строить мегаполис будущего» и «Москва для бизнеса: лучший город земли». Перед началом сессий руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома напомнила, что 26 мая — День российского предпринимательства. К этой дате правительство Москвы проводит целую Неделю предпринимательства, где компании могут взаимодействовать между собой, находить новых клиентов и партнеров.

«В Москве есть широкая линейка мер развития. Весь тот портфель, который мы предлагаем сегодня столичному бизнесу, направлен на развитие. Для того, чтобы расширить свои мощности, войти в дело, выйти на экспорт, повысить свою производительность и многое другое», — отметила Кристина Кострома. Она добавила, что Московский предпринимательский форум является площадкой для кооперации, обмена мнениями и опытом. По её словам, сегодня в Москве работает более 926 тыс. субъектов МСП и более трех миллионов индивидуальных предпринимателей.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы На Московской неделе предпринимательства

В качестве успешного примера взаимодействия власти и бизнеса генеральный директор МТС «Юрент» Иван Туринге привел запуск кикшериннговых сервисов. По его словам, база самокатов «Юрент» в Москве за последнее время выросла с 1000 до 20 000. Ранее самокатами пользовались преимущественно в выходные, однако на сегодняшний более 80% поездок совершают в будние дни, чтобы доехать до работы или до дома. Кикшеринговые сервисы делают город более мобильным и экологичным. «Совместно с департаментом транспорта Москвы мы развиваем инфраструктуру, делаем новые дорожки, усовершенствуем ПДД», — говорит он.

Ресторатор, основатель группы компаний Hurma, ведущий фуд-шоу «Гастротур» и «Белый китель» на телеканале «Пятница!», соорганизатор ежегодного сочинского Gastreet International Restaurant Show Дмитрий Левицкий рассказал, что в 2021 г. при поддержке мэрии Москвы рестораны смогли получить звезды Michelin. Власти выступили спонсором приезда жюри ресторанного рейтинга мира в столицу. Он выразил убежденность, что такие меры повышают популярность заведений и городов, где они расположены.

24 мая, в заключительный день, пройдут большие стратегические сессии. На форуме также продолжит работу выставка «Люди дела», где представлена продукция московских предпринимателей.