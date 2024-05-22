Магнитогорск, Челябинская область, 22 мая, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Всё больше россиян присоединяется к физкультурно-спортивному движению «Готов к труду и обороне» (ГТО). За десять лет после возрождения комплекса к нему присоединились уже более 22,7 млн человек. Успешная сдача нормативов ГТО — это не только ещё одна возможность проверить состояние своей физической формы, но и дополнительные преимущества при поступлении в вуз, премии на работе и повышенная стипендия для студентов. И популярность движения и активного образа жизни в стране продолжает расти, в том числе за счёт проведения фестивалей ГТО по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Финал одного из них — Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов — состоялся в Магнитогорске Челябинской области.

Пресс-служба ВФСК ГТО Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

В этом году в финале соревнований приняли участие 49 команд из регионов страны, а это порядка 400 человек. Для сравнения: на первом таком фестивале, который состоялся в Сочи в 2018 году, выступили семь команд и 49 участников.

На этот раз в составе каждого коллектива было по восемь участников — четыре мужчины и четыре женщины. Все они прошли более десяти испытаний, проявив свои спортивные навыки — меткость, силу, гибкость, скорость и другие. По итогам соревнований самым спортивным коллективом России стали сотрудники госкорпорации «Росатом».

«Скажем так, мы отдали кубок на один год и теперь вернули, но, как я часто говорю, тяжело выиграть, но ещё тяжелее удержать победу в своих руках. Очень много команд заряжены, поэтому в борьбе возникает соперничество, а в соперничестве растут результаты. Значит, на следующий год все будут ещё более мотивированы», — поделился представитель «Росатома» Борис Сосунов.

Серебро фестиваля в этом году досталось победителю предыдущего фестиваля — команде Магнитогорского металлургического комбината. Третье место заняли работники ижевского механического завода «Купол».

По решению работодателя за знак отличия ГТО работники могут претендовать на дополнительные дни отпуска или материальное поощрение. Однако самое главное, что для компаний и организаций такой фестиваль стал отличной возможностью проявить заботу о здоровье и физической активности своих сотрудников.

Например, представительница команды филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» из Тюмени Валерия Фукс втянулась в движение ГТО, даже несмотря на врождённые проблемы со здоровьем. Она выросла в спортивной семье — папа с братом волейболисты, мама пловец, но профессиональный спорт девушке был противопоказан.

«И вот в 2016 году гены взяли своё, и я начала потихоньку залезать в спорт. Что же касается победы на фестивале ГТО, то для меня это было очень важным. Учитывая спортивные успехи моей семьи, хотелось тоже быть этой частью», — говорит она.

Валерия вспоминает, что, побывав на первом фестивале в Сочи, даже представить не могла, что уже в 2022 году тоже сможет выиграть. Правда, для этого потребовалось в три с лишним раза увеличить количество отжиманий, поработать над прессом и подтянуть бег.

«Я уже занимала третье место в 2022 году, тогда впервые добавили плавание в программу, это мне помогло очень», — призналась участница фестиваля.

Сотрудник «Уралэлектромеди» Алексей Шадрин из Свердловской области в фестивалях ГТО стал участвовать с 2021 года. До этого, по его признанию, он считал себя достаточно сильным и спортивным человеком. Однако, посмотрев на возрастных участников, впечатлился, ведь их результаты превосходили его собственные.

Тогда Алексей стал систематически тренироваться, а для получения спортивных знаний записался на курсы по подготовке тренеров бегунов-любителей. Результаты спортсмен продемонстрировал на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов в Магнитогорске.

«В сухом остатке по трансформации — улучшение всех показателей: от физических до ментальных», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Согласно цели проекта, к 2030 году число любителей спорта среди россиян должно достичь 70%. Именно поэтому по федпроекту реализуется большое число важных инициатив — проводятся спортивно-массовые мероприятия, возрождён комплекс ГТО, строятся спортивные площадки и объекты в самых отдалённых уголках страны. Кроме того, особое внимание уделяется повышению квалификации тренеров и педагогов.