Тюмень, 22 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Летевший из Уфы в Новый Уренгой пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщила 22 мая Уральская транспортная прокуратура.

Ладислав Карпов/ТАСС

«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89 081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа — Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Экипаж решил следовать на запасной аэродром в Тюмень, где воздушное судно благополучно село. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, летевший из Котласа Архангельской области в подмосковный Жуковский пассажирский самолёт 9 мая вынужденно приземлился в Кирове из-за неполадок в передней стойке шасси. Подробности сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, добавив, что проверка по факту инцидента началась.

16 апреля следовавший из Калининграда в Москву самолёт из-за неисправности сел в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По факту аварийной посадки прокуратура начала доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).