Москва, 27 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Более 100 млн цветов, свыше сотни флористических арт-объектов от регионов, ведомств и госкорпораций представят на уникальном фестивале «Будущее в цветах», который открылся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Цветочную экспозицию «Там, где живут киты» представили на выставке «Россия»

Специально для мероприятия на площади Промышленности возвели круговую экспозицию, где представлены инсталляции с растениями и символическим содержанием от каждого региона. Гости фестиваля смогут увидеть не только привычные всем цветы, но и уникальные экземпляры, которые были привезены из разных уголков России.

Например, Хабаровский край представит цветочную композицию «Там, где живут киты», посвященную проблеме сохранения гренландских китов Охотского моря — уникального природного достояния региона.

«Наша выставочная композиция посвящена проблеме сохранения этого древнего арктического вида, сильно пострадавшего от деятельности человека. Сегодня популяция китов, обитающих в акватории Шантарских островов, медленно восстанавливает свою численность, однако эти удивительные величественные создания по-прежнему нуждаются в защите», — отметили в минэкономразвития Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Цветочную экспозицию «Там, где живут киты» представили на выставке «Россия»

Композиция представляет собой водное пространство, в центре которого эффектно поднятые вверх хвостовые плавники китов, выполненные из художественного металла. Пластика и цветовая палитра используемых растений создают атмосферу морской стихии — волны агератума синего сменяют переливы белой пены алиссума, гортензии, мелких брызг агератума белого и драматичные блики ирезене Линдена. А дальневосточная флора представлена отдельными экземплярами рододендронов, поддерживающих морскую тему.

Кроме этого, в рамках фестиваля заработала мастерская «Будущее в цветах». Там можно будет увидеть лучшие достижения российских селекционеров. Помимо этого, гости выставки смогут принять участие в тематических мастер-классах и викторинах, посетить показы цветочной моды и лекции самых известных селекционеров.

Фестиваль «Будущее в цветах» продлится на ВДНХ до 8 июля. Для выставки будут использованы 100 млн цветов.