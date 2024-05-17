Санкт-Петербург, 18 мая, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Сотрудники экстренных служб продолжили работу на территории военной Академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге, где в пятницу, 17 мая, сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

Как уточняет РЕН ТВ, на место происшествия прибыли автомобили военной полиции и пожарная спецтехника. Территорию оцепили.

Детонация боеприпаса времён на территории военной академии в Санкт-Петербурге произошла около 20:00 мск в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений.

Как передавало ИА Регнум, в результате инцидента пострадали семь военнослужащих. Пострадавшим, которых доставили в медицинское учреждение при Министерстве обороны РФ, оказывают необходимую помощь. На место для выяснения причин и обстоятельств произошедшего прибыли представители командования Ленинградского военного округа.