Калининград, 17 мая, 2024, 19:07 — ИА Регнум. В Калининградской области проходит четвёртый модуль образовательной программы «Школа мэров», которая реализуется ВШГУ РАНХиГС президентской академии при поддержке администрации президента, сообщил портал Муниципалитеты.РФ.

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В первый день обучения глава администрации Калининграда Елена Дятлова провела для участников программы «Школа мэров» экскурсию в формате «пешком с мэром города». Руководитель муниципалитета рассказала о стратегии развития столицы региона до 2035 года, поделилась опытом привлечения инвестиций, в том числе для создания комфортных и популярных у жителей и гостей Калининградской области общественных пространств. Слушатели «Школы мэров» посетили завод по производству кремниевых пластин для солнечных батарей, а также строящиеся комплексы по переработке молока и картофеля.

В формате открытого диалога с участниками программы встретился заместитель председателя правительства Калининградской области Дмитрий Кусков, который рассказал о реализации так называемых «проектов-маяков», ставших эффективным инструментом развития инвестиционного потенциала муниципалитетов региона. Суть модели заключается в том, что вокруг созданных крупных производств — тех самых «маяков», создаётся инфраструктура малого бизнеса из небольших «проектов-спутников».

«С одной стороны, «маяк» имеет ценность как бизнес-проект. С другой стороны, он показывает другому бизнесу, куда двигаться, где найти крупные производства, рядом с которыми можно развиваться и зарабатывать. Для государства «маяк» − это указание на то, где должен находиться центр его особого внимания», − рассказал Кусков.

Участники программы также смогут напрямую пообщаться и задать вопросы представителям ФНС России, Минэкономразвития, Генеральной прокуратуры, Президентской академии, АО «Корпорация развития Калининградской области», Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» и Фонда «Центр стратегических разработок».

В программе «Школы мэров» также запланировали встречи с начальником управления мореплавания Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, участником кругосветных экспедиций на парусниках «Седов», «Крузенштерн», «Паллада» Михаилом Новиковым, который расскажет об эффективной реализации крупных проектов.

Образовательная программа «Школа мэров» стартовала в ноябре 2023 года. Она состоит из шести модулей, каждый из которых проходит в одном из регионов-партнёров. Участник второго потока советник администрации Тутаевского района, руководитель Информационно-аналитического центра Тутаевского района Виталий Бортяков рассказал, как полученный опыт он применяет в своей работе.

«Программа «Школа мэров» − это серьезный курс переподготовки кадров <…> Мы проходим обучение четвёртого модуля, за это время в своём муниципалитете мы реализовали две практики − создали небольшой корпоративный университет и книжный клуб.

По итогам обучения участникам «Школы мэров» предстоит разработать вместе со своими командами на местах проекты по оптимизации бизнес-процессов и развитию муниципалитетов. Заместитель директора ВШГУ президентской академии Олег Кондратенко заявил, что осталось два месяца обучения и всего два образовательных модуля. Завершающий модуль и защита проектных работ пройдет в июле в Московской области, а в июне участники «Школы мэров» посетят Тульскую область, где пройдут обучающий модуль, посвященный вопросам хозяйственной деятельности и развитию территорий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в центре знаний «Машук» в Ставропольском крае в рамках программы «Школа мэров» стартовал третий образовательный модуль «Стратегия развития муниципалитетов». В первый день модуля перед участниками программы выступил министр экономического развития края Денис Полюбин. Он рассказал о стратегии социально-экономического развития края. В приветственном слове к участникам программы Кондратенко заявил, что «Школа мэров» — это верхняя ступенька большой работы с муниципалитетами.

В марте президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» назвал его самым крупным кадровым форумом в стране и мире. За пять сезонов через систему прошли более 1 млн человек, 14 тыс. участников вышли в полуфинал. Победителями стали 521 участник, более 470 из них заняли высокие должности.