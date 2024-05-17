Пятигорск, Ставропольский край, 17 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Пятигорске 16 мая состоялось торжественное открытие всероссийского туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие». Мероприятие объединило порядка тысячи участников со всей страны, пишет агентство «Победа26» со ссылкой на правительство региона.

«Победа26» Турслёт «Маёвка» в Пятигорске собрал около тысячи участников

Открытие состоялось на Комсомольской поляне. Турслёт проводят «Движение первых» и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке правительства Ставропольского края.

«Маёвка» проходит на ставропольском курорте во второй раз и открывает летний походный сезон. Турслёт в 2024 году собрал около тысячи человек из 84 регионов России. Участники объединятся в команды и представят свои идеи. Кроме того, лекции и мастер-классы для них подготовили 600 экспертов-походников.

«Маёвка» продлится до 19 мая. Участники туристического слёта в будущем станут руководителями походов для подрастающего поколения.

После окончания турслёта «Маёвка» по поручению губернатора Владимира Владимирова на Ставрополье создадут центры управления походами. Частью их компетенций станет развитие троп и походной инфраструктуры.