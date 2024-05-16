Москва, 16 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. В Центре знаний «Машук» стартовала Межрегиональная аналитическая сессия для участников Всероссийского туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие», сообщила пресс-служба центра.

Денис Абрамов / РИА Новости

В сессии принимают участие представители региональных проектных офисов по развитию молодёжного туризма, институтов развития регионального и федерального уровня, туристической отрасли активного, походного туризма и туроператоры.

Мероприятие проводится Центром знаний «Машук» совместно с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Как отметили в пресс-службе, участников научат проводить походы с полезной и воспитательной составляющей, составлять планы на предстоящий походный сезон. Также участники обсудят развитие инфраструктуры походного туризма в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети».

Кроме того, в рамках турслёта состоится восхождение на горы Машук и Бештау.

Гендиректор центра «Машук» и заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков рассказал, что походный туризм — это возможность познакомиться с удивительными местами России, глубже понять историю и культуру регионов. А благодаря специалистам, занимающимся организацией туристических походов, можно способствовать культивированию любви, интереса и уважения к Родине у молодёжи. Это даст молодому поколению возможность узнать занимательные подробности, которые могли остаться незамеченными на уроках истории в школе, указал Сериков.

«По этой причине очень важно подходить к вопросам организации походного туризма с особым вниманием. Разработка концепции качественных познавательных туров — одна из главных задач, которую ставит перед собой Центр знаний «Машук» в рамках проведения аналитической сессии для участников турслёта «Маёвка. Больше, чем путешествие», — добавил он.

По итогам образовательной программы в Центре знаний «Машук» будет обучено более 50 наставников, которые разберут несколько важных кейсов, среди которых неразвитая инфраструктура пешеходных троп, создание единых региональных центров притяжения для новых участников в походной деятельности, поговорят об этапах разработки бренда территории, а эксперты познакомят их с успешным опытом реализации инфраструктурных проектов. Результатом работы станет создание региональных команд по развитию походного туризма и определение годовых планов.

Среди экспертов образовательной сессии — генеральный директор «Академия городских технологий «Среда» Юлия Зубова, заместитель генерального директора программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Станислав Киреев, советник руководителя Росмолодёжи Олег Макаров.

Программа осуществляется в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов», национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

Всероссийский туристический слёт «Маёвка. Больше, чем путешествие» проходит с 15 по 19 мая. Его проводит «Движение первых» и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Турслет направлен на развитие походного туризма по всей стране, а также на поддержку молодежи, которая хочет знакомиться с разными регионами России.