Вильнюс, 17 мая, 2024, 11:21 — ИА Регнум. МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему протест из-за объявления литовских политиков в розыск. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Литвы.

Известия/ Константин Кокошкин

В феврале МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, главу минфина Латвии, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и ряд других чиновников стран Прибалтики. Как отмечали СМИ, политиков разыскивают по делу об уничтожении памятников советским воинам.

«Кайрис Симонас. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе розыска МВД. При этом там не указано, по какой именно статье ведётся розыск.

С конца февраля по октябрь 2022 года в Литве было снесено множество памятников советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В Клайпеде в июле демонтировали крупный воинский мемориал на месте захоронения около 700 красноармейцев, в том числе семи Героев Советского Союза. При этом Кайрис утверждал, что демонтаж памятников проходит в рамках «десоветизации» республики и якобы не нарушает Женевские конвенции.