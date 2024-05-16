Казань, 16 мая, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В Татарстане большой популярностью среди молодёжи пользуется программа по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов — молодёжные акселераторы «Сбера», где технологическому бизнесу учатся 1680 школьников и студентов. Жители республики проходят онлайн-программу по основам предпринимательства и изучают технологические тренды, объединяются в команды и работают с персональными наставниками. Это помогает им превращать свои идеи в работающие продукты.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Сбер» одной из своих приоритетных задач видит развитие проектов в сфере технологического образования. У нас существует множество проектов в этом направлении», — подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он добавил, что в молодёжных акселераторах «Сбера», помимо поддержки, школьники-победители получают возможность поступить в вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты — претендовать на грант президента РФ.

Во время рабочей поездки в Казань Александр Ведяхин отметил, что в Иннополисе вновь пройдёт AIETHICS Summer School, а также рассказал о «Школе 21», выпускники которой успешно трудоустроены и работают в крупнейших ИТ-компаниях.

Школа AIETHICS Summer School (летняя школа этики в AI) проходит в университете «Иннополис» уже во второй раз. «Тема этики в AI — новая, и специалистов в этой области критически мало, поэтому школа этики решает сразу ряд задач: готовит новых специалистов по этике в AI и формирует новые правила», — отметил Ведяхин. По его словам, вместе со слушателями школы «Сбер» формирует всесторонний обзор этических и политических вопросов, связанных с AI и процессами, которыми управляют алгоритмы.

Также в Казани по поручению президента РФ успешно работает «Школа 21» — школа цифровых технологий «Сбера», которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Кампус «Школы 21» в Казани — это второй кампус школы, который открылся в стране и работает с февраля 2020 года. Обучение в нём очень востребовано. Менее половины учащихся — жители Казани, большая часть — жители российских регионов, а также представители иностранных государств.

Кроме того, Ведяхин пригласил всех принять участие в Зелёном марафоне «Сбера», который пройдёт в 60 городах России в День защиты детей — 1 июня. «Дата — День защиты детей — выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников Зелёного марафона, будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями и опытом сиротства», — отметил он.

В прошлом году забег собрал 126 тысяч участников и 120 тысяч болельщиков, став одним из крупнейших беговых состязаний в мире. Было собрано 12,5 миллиона рублей, а это 9,5 тысячи специализированных занятий.