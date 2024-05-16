Ангарск, Иркутская область, 16 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) вдвое увеличит объемы отгрузки потребителям трансформаторного масла гидрокрекинга в бочках. Это станет результатом модернизации линии фасовки масла, которую компания завершает совместно с «РН-Смазочные материалы» (предприятия входят в структуру «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ангарские нефтехимики удвоят отгрузку трансформаторного масла

Процесс фасовки на новой линии полностью автоматизирован, что позволит значительно увеличить скорость фасовки и оптимизировать трудовые затраты.

Трансформаторное масло гидрокрекинга пользуется большим спросом у энергетиков по всей стране. Оно обладает высокими антиокислительными свойствами, соответствует лучшим мировым стандартам. Срок его работоспособности зачастую превосходит срок службы эксплуатируемого оборудования и может превышать 40 лет. Продукт применяется для заливки в трансформаторы всех классов напряжения и другую высоковольтную аппаратуру. Этот вид масла АНХК в 2017 году получил наивысшую награду всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» — «Гордость Отечества».