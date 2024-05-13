Киев, 13 мая, 2024, 17:29 — ИА Регнум. На заправочной станции в Киевской области 11 мая двое вооружённых мужчин напали на посетителей. Задержать их удалось на улице Генерала Наумова в Киеве. Об этом сообщает «Голос. ua» со ссылкой на полицию Киевской области.

Mihir Melwani/Global Look Press

Мужчины приехали на АЗС в селе Калиновка Бучанского района на внедорожнике Toyota. Там у них возник конфликт с семейной парой.

«В хорде ссоры один из мужчин ударил женщину. Также водитель и пассажир стали угрожать присутствующим пистолетом и ножом», — отметили в полиции.

После оба дебошира скрылись с места происшествия. Авто было объявлено в розыск. Внедорожник остановили для проверки в Святошинском районе Киева. Водителя и пассажира задержали.

Киевская специализированная военная прокуратура центрального региона начала досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия. Фигурантам может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

7 мая украинские СМИ сообщали, что в Тернополе в апреле пьяные сотрудники военкомата избили мужчину, который шёл за водой. В результате произошедшего пострадавший попал в больницу.