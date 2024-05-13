Уфа, 13 мая, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Около 4,8 млрд рублей получили добывающие предприятия «Башнефти» в 2023 году в результате реализации программы повышения производственной эффективности. Как сообщили в «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти»), в минувшем году на предприятиях компании реализовано 174 инновационных проекта. «Роснефть» проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» оценила эффект от внедрения передовых решений в 4,8 млрд рублей

Наиболее весомых показателей добились в «Башнефть-Добыче» — по итогам 2023 года экономический эффект достиг 2,7 миллиарда рублей. Предприятие за год реализовало 122 проекта по повышению производственной эффективности. В «Башнефть-Полюсе» за прошлый год реализовано 38 проектов повышения производственной эффективности с экономическим эффектом в размере 2 миллиарда рублей. «Соровскнефть» по итогам 2023 года реализовала 14 проектов, направленных на повышение производственной эффективности, с положительным результатом более чем в 53 млн рублей.

Предприятия «Башнефти» ведут добычу углеводородного сырья в Башкортостане, Татарстане, и Оренбургской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.