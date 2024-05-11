Киев, 11 мая, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Украина пригласила власти Польши поучаствовать в приватизации предприятий. Об этом сообщил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что уже провёл переговоры с польскими коллегами. По словам Коваля, стороны обсудили запланированную на лето 2024 года кампанию по приватизации украинских объектов.

«Договорились, что министерство государственных активов Польши направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации», — рассказал Виталий Коваль.

Глава фонда госимущества Украины уточнил, что на приватизацию планируют выставить спиртовые заводы, комбинаты химической и титановой промышленности. Также поляки рассматривают возможность принять участие в приватизации украинских объектов пищевой промышленности, в том числе хлебокомбинатов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что целью Варшавы в украинском конфликте было ослабить страну.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац отмечал, что Западная Украина после завершения конфликта между Москвой и Киевом должна войти в состав государства с центром в Польше, созданного по примеру Речи Посполитой.