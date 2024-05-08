Томск, 8 мая, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введён в трёх поселениях Чаинского района Томской области в связи с ухудшением паводковой ситуации. Об этом сообщил 8 мая губернатор региона Владимир Мазур в Telegram-канале.

Admtobolsk.ru Владимир Мазур

Как уточнил глава Томской области, за сутки «голова» ледохода на Оби прошла 51 километр и достигла поселка Назино в Александровском районе.

«Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях — Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — написал Мазур.

Как пояснил губернатор, эвакуация жителей в пункты временного размещения (ПВР) не понадобилась, но ПВР, спецтехника и оборудование находятся в полной готовности, а специалисты держат ситуацию на контроле.

Мазур добавил, что в остальных муниципалитетах региона паводковая обстановка существенно не изменилась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Томской области 22 апреля начались первые подтопления в селе Могочино из-за разлива реки Оби. Кроме того, губернатор Томской области Мазур сообщил, что уровень воды в реке Чая у села Подгорного за сутки поднялся на 79 см (2,5 метра до опасной отметки).