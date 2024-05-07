Москва, 7 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Среднемесячная начисленная зарплата россиян, по прогнозу Минэкономразвития, превысит к 2027 году 100 тысяч рублей. Планка будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, пишут «Ведомости».

Рост уровня заработной платы

В прошлом сентябре эксперты ожидали гораздо более скромного увеличения зарплат — к 2026 году они должны были достичь 91 669 руб. Свежая версия прогноза, опубликованная Минэкономразвития, более оптимистична, но абсолютно реальна, отмечают они.

Как положительный пример среди промышленных предприятий с наиболее значительным ростом зарплат «Ведомости» называют «ФосАгро». Агрохимический холдинг периодически повышает заработные платы сотрудников. Очередная индексация зарплат всех сотрудников на 15% прошла 1 февраля 2024 года и стала самой масштабной в отечественной промышленности в этом году. В среднем, по данным компании, в 2021–2023 гг. заработки сотрудников выросли на 60%. Цифры достаточно внушительны: так на самом большом предприятии «ФосАгро» — Череповецком производственном комплексе, где трудятся более семи тысяч человек, средняя заработная плата составляет почти 160 тысяч рублей.

Выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшим в конце апреля, президент РФ Владимир Путин отметил, что среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%.

«Рост занятости, набранные обороты нашей экономики, — это в том числе результат усилий бизнеса, компаний — всего предпринимательского сообщества, это результат ваших усилий, уважаемые коллеги, — которые работают не только на собственную прибыль, но вместе с государством достигают национальных целей развития», — подчеркнул глава государства.

Для признания заслуг социально ориентированного бизнеса в прошлом году по инициативе президента РФ Владимира Путина была учреждена национальная премия. Первые лауреаты ее были награждены на съезде РСПП. Обладателем высшей награды премии «Лидеры ответственного бизнеса» стала группа «ФосАгро».