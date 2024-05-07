Эр-Рияд, 7 мая, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Аккаунты в соцсети X распространяют новость о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд якобы стал жертвой покушения, пишет портал Sarah News.

Globallookpress

«Активисты распространили в соцсетях видео с горящей машиной. Они утверждали, что она загорелась из-за взрыва, произошедшего в колонне наследного принца», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что публикуемые кадры относятся к пожару двух транспортных средств 16 марта 2024 года.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд родился 31 августа 1985 года, он стал наследным принцем Саудовской Аравии 21 июня 2017 года. С 27 сентября 2022 года он также возглавляет правительство Саудовской Аравии.