Москва, 6 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Известного банкира и экс-председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева обнаружили мёртвым в Москве. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Филипьев также являлся председателем правления «Росбанка», затем банка «Таврический», два года возглавлял совет директоров «Норникеля».

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