Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мёртвым
Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мёртвым в Москве
Москва, 6 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Известного банкира и экс-председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева обнаружили мёртвым в Москве. Об этом сообщил источник ИА Регнум.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Филипьев также являлся председателем правления «Росбанка», затем банка «Таврический», два года возглавлял совет директоров «Норникеля».
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