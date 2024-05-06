Москва, 6 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» предоставит наборы готовой еды для пассажиров авиакомпании «Россия» на 33 регулярных рейсах из московского аэропорта «Шереметьево». Проект стартовал с полётов в Нижний Новгород и Саратов. Он продлится до 6 июня, охватив и рейсы и в другие города России. По итогу партнеры рассмотрят возможность регулярного сотрудничества.

«Перекресток» Авиакомпания «Россия» и «Перекрёсток» запустили совместную акцию

Всего за этот период «Перекрёсток» предоставит 5 тысяч фирменных наборов для перекуса. Кроме того, пассажирам достанется скидка в приложении «Перекрёсток».

«Для нас это совершенно новый и уникальный опыт. Мы стремимся не только закрывать базовые потребности наших клиентов за счет качественных продуктов, но и удивлять их, и дарить новые впечатления», — отметил директор по развитию продаж готовой еды «Перекрёстка» Александр Нигматуллин. Он подчеркнул, что насладиться едой от торговой сети теперь можно не только на земле, но и в небе.

«Перекресток» Авиакомпания «Россия» и «Перекрёсток» запустили совместную акцию

Инициатива «Перекрёстка» по предоставлению питания пассажирам «России» проходит в рамках проекта «Люблю российское». Он дает возможность отечественным производителям использовать различные инструменты для продвижения своих товаров и услуг. Проект направлен на то, чтобы компании смогли привлечь внимание потребителей к своей продукции, что позволит стимулировать продажи, а также повысит узнаваемость брендов.