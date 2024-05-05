Кемерово, 5 мая, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП в Кемерове, сообщили 5 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Дорожная авария произошла в половине четвёртого утра в районе 1-го Ноябрьского переулка.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение и дерево», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибли 20-летний водитель и двое его пассажиров — мужчины 21 года и 27 лет. С различными травмами в больницу доставили 22-летнего и 24-летнего пассажиров.

Региональный главк МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в дорожной аварии в Оренбургской области погибли четыре и пострадали двое человек. На трассе столкнулись автомобиль Nissan и грузовик Scania. Как сообщили в полиции, на повороте в город Медногорск иномарка не уступила дорогу грузовику.

В Краснодарском крае 29 апреля на трассе столкнулись Toyota Hiace и Volkswagen Tiguan в Курганинском районе. Погибли пять человек, в том числе водители обеих иномарок.