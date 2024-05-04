Нью-Йорк, США, 5 мая, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Американский художник и скульптор Фрэнк Стелла скончался в возрасте 87 лет от лимфомы в Нью-Йорке. Об этом 4 мая сообщила газета The New York Times.

imago stock&people/Global Look Press Американский художник и скульптор Фрэнк Стелла

«Фрэнк Стелла, чьи лаконичные «чёрные картины» в тонкую полоску конца 1950-х годов закрыли дверь для абстрактного экспрессионизма и указали путь в эру холодного минимализма, умер в субботу в своем доме в (районе. — Прим. ред.) Вест-Виллидж в Манхэттене. Ему было 87 лет», — уточняет издание.

Отмечается, что о смерти художника сообщила его супруга. Причиной смерти Фрэнка Стеллы стала лимфома.

Отмечается, что в послевоенном американском искусстве Стелла стал доминирующей фигурой. Он был первым художником-абстракционистом, которого пригласили читать лекции по искусству в Гарварде, а его картины выставлялись по всему миру. Он был известен как создатель абстрактных картин, которые не несут в себе ни живописных иллюзий, ни психологических или метафизических отсылок, в живописи XX века.

В 1996 году Стелла получил степень почетного доктора Йенского университета в немецком Йене и стал вторым художником после Огюста Родена, получившим это почётное звание. В 2011 году Стелла получил награду за пожизненные достижения в области современной скульптуры от Международного центра скульптуры.