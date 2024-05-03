Москва, 3 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про битву за шаурму, майскую новогоднюю елку, трамвай с чаем и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из х/ф «Раба любви». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Трамвай

Центральный федеральный округ

Начало мая в России — традиционное время шашлыков и шашлычных увечий. Нынешний год не стал исключением. По словам «Москвача», житель столицы получил серьезную травму, когда случайно промахнулся и вместо стула сел прямо на шампуры. Их пришлось доставать из ягодиц пострадавшего уже в больнице.

А в Красногорске мужчина едва не погиб из-за другого культового блюда — шаурмы. Её попытался отобрать какой-то незнакомец в очках. Мужчина не сдался, завязалась драка, в которой незнакомец нанес владельцу шаурмы несколько ударов ножом. Мужчина доставлен в больницу. Голодного нападавшего ищут. «Такой причины для нападения мы еще не встречали… Наверное, была в сырном лаваше», — удивляется «Рай и мкАд».

Жителей Калуги перепугала стрельба в городе, где слышались даже автоматные очереди. Оказалось, всё это учения, о которых забыли предупредить жителей… «Аккуратнее надо с нервами жителей, дорогая Горуправа. Времена не настолько спокойные, чтобы без предупреждения в «Зарницу» играть», — считает «Калужский мечтатель».

В Старом Осколе прошел необычный «перформанс». Молодая девушка легла в гроб напротив здания местного театра. Она пояснила, что сделала это в качестве знака протеста из-за того, что её не приняли в театр на работу, рассказывает «Белгородчина». Вполне театральный жест.

Северо-Западный федеральный округ

Петербуржец обратился к суду стихами, объясняя, зачем украл ванну. «True Питер» узнал, что мужчина некоторое время назад заметил в многоэтажке сломанный замок на входной двери квартиры, зашел внутрь и украл ванну и электроплиту, которые сдал в металлолом. Несмотря на поэзию, суд признал мужчину виновным в краже и приговорил почти к трем годам заключения.

В мурманском баре, по словам «Мурманска», случился изрядный конфуз: мужчина зашел в туалет и в кабинке уснул. Проснулся, не понял сразу, где находится, испугался и вылетел из кабинки так стремительно, что сломал дверь. Кажется, причиной было большое количество выпитого пива…

Приволжский федеральный округ

Претензией на мировой рекорд выглядит новогодняя елка, которая до сих пор стоит в деревне Афонино в Кстовском округе. «Тот самый ленивый хозяин, который сдается только в мае, похоже, живет в Афонино. Здесь немного затянулся джингл белс», — шутит «Нижний Новгород без цензуры».

В Пензе только и разговоров, что про фальшивое похищение человека. Эпичный казус случился в центре города среди бела дня. Четверо мужчин в темной одежде усадили другого в машину силой. Тот, в свою очередь, кричал, сопротивлялся и звал на помощь. Позже оказалось, что никакого похищения не было: это был арест подозреваемого в преступлении, который оказал сопротивление. «Вот и всё. А разговоров-то было!» — комментирует «Сурский край».

«Башкирский домовой» узнал, что каждый месяц более трёхсот жителей Башкирии официально меняют свои имена. Больше всего любителей новых имен в крупных городах — Уфе и Стерлитамаке. Интересно, что с годами их становится всё больше.

В Самаре прошел грязевой дождь, сообщает «Злой самаритянин». В итоге вместо помытых автомобилей жители получили обратный эффект: все машины, а заодно улицы и здания покрылись мутными пятнами.

В Саранске 56-летний мужчина повадился по ночам выкапывать цветы с городской клумбы. На вопрос приехавших полицейских «зачем?», он ответить не смог. Скорее всего, причиной была прекрасная дама, путь к сердцу которой лежал через пионы и лютики. «Голос торамы» предлагает расставлять на клумбах «антивандальные таблички» — о том, что цветы заговорены и брать их нельзя.

Южный федеральный округ

В Таганроге запустили туристический трамвай с кафешкой на борту. RostovInside рассказал, что время трамвайной экскурсии составляет один час, за это время гиды рассказывают интересные факты о Таганроге и его истории, а слушатели могут выпить чай или кофе.

Северо-Кавказский федеральный округ

Странная и грустная история случилась в Дагестане. Москвичка и житель Махачкалы познакомились в Сети, девушка приехала в гости к молодому человеку. Они пошли на море, девушка стала тонуть и потянула юношу за собой. Оба плавать не умели, сообщает «Мы, твой — наш Кавказ». Их спас прохожий. Молодого человека так впечатлило произошедшее, что больше с девушкой он встречаться не стал.

Во Владикавказе в первые дни лета решили провести первый фестиваль спаржи. «Дискотека Алания» пишет, что в мероприятии примут участие более десяти ресторанов и кафе города.

Уральский федеральный округ

Житель Екатеринбурга решил отучить сына курить дедовским методом: накормил его сигаретами. «Бажовский сказ» уточняет, что идея пришла мужчине не на трезвую голову. В итоге 11-летний подросток съел восемь сигарет, отравился, скорая увезла его в больницу. Семья оказалась многодетной. Методы воспитания других детей теперь проверяет полиция.

«Округ белых ночей» передает, что в Ноябрьске дама пошла в своей квартире в уборную и увидела там… сороку. Оказалось, что птица залезла в туалет по вентиляции — и так же ретировалась.

Сибирский федеральный округ

«Томская телега» рассказала странную историю с романтической подкладкой. Мужчина распивал спиртное со своей знакомой, сотрудницей цветочного киоска. Когда она уснула, он украл одиннадцать фейерверков и 75 кустовых роз, чтобы сделать сюрприз другой девушке. У неё во дворе он запустил все фейерверки, поджигая один за другим. После пошел к ней с охапкой роз, однако девушки не было дома. Мужчина расстроился, выбросил цветы и вернулся к продавщице цветочного киоска. В итоге — суд. Мужчина за кражу приговорен почти в двум годам колонии строгого режима.

Дальневосточный федеральный округ

Загадочная история произошла в Пожарском районе Приморского края. Упавшая опора линии электропередачи, кажется, стала причиной гибели сразу и медведя, и тигра. «Новости Владивостока и не только» пишут, что их туши найдены возле рухнувшей опоры. В том, как такое произошло, разбираются инспекторы охотнадзора.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 мая.