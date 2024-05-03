Москва, 3 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. 4 мая на ВДНХ состоится презентация венесуэльского кофе, созданного специально для АЗС «Роснефти». Посетителей павильона компании на международной выставке-форуме «Россия» встретит утонченный аромат венесуэльского кофе, они смогут попробовать уникальный напиток и принять участие в викторине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

Кофейные зерна из Венесуэлы сегодня редко встречаются на рынке из-за малых объемов экспорта из этой страны. В 2023 году в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума между НК «Роснефть» и венесуэльскими компаниями были подписаны соглашения о намерениях в области организации прямых поставок зернового кофе, произведенного в Венесуэле, для реализации в розничной сети АЗС. С 2020 года компания развивает сеть автозаправочных комплексов нового формата с кафе под собственным брендом «Зерно», где уделяет особое внимание качеству и вкусу свежесваренного кофе. Поставка первой партии кофейного зерна из Венесуэлы для «Роснефти» состоялась в декабре 2023 года.

По специальному заказу компании в южноамериканской стране производится деликатная обжарка зерен сорта арабика, выращенных в Андах на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.