Москва, 2 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер состоится XIII Русская музыкальная премия телеканала RU. TV. О том, какой будет церемония в этом году, почему она превратится в иммерсивное шоу и какие еще сюрпризы готовит режиссер для зрителей, в эфире телеканала рассказали генеральный продюсер телеканала Михаил Богомолов и режиссер премии Алексей Голубев.

RU. TV Режиссер премии RU. TV раскрыл секреты церемонии

Из года в год создатели премии телеканала RU. TV готовят для зрителей неожиданные сценические решения. В этом году телеканал RU. TV впервые в истории российского шоу-бизнеса проведет музыкальную церемонию в формате мюзикла о любви.

«Идея создать музыкальный спектакль возникла давно, — рассказал Михаил Богомолов. — Мы любим отличаться, хотим всегда быть на шаг впереди». Он добавил, что исполнители, участвующие в премии, станут актёрами, как в любом спектакле. У каждого из них будет своя роль в истории: истории любви ведущих. «Премия как всегда объединит разных артистов, от молодых творческих талантов, таких как Mia Boyka, до состоявшихся исполнителей, таких как Григорий Лепс, Иванушки International», — добавил Михаил Богомолов.

«Артисты все шикарные, список будет длинный, номеров много, — подчеркнул Алексей Голубев. — На сцену выйдут Jony, Полина Гагарина, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, Николай Басков… Все номера готовятся уже сейчас, сложные номера артисты репетируют вместе с каскадерами. Исполнители будут летать, выпрыгивать из-под земли… Будет огонь! Я люблю каждый номер, потому что я его проживаю».

Алексей Голубев также рассказал о самом интересном для зрителей — закулисье, процессе создания номеров: «Мы долго слушаем песню, придумываем, что будем делать с артистом. Потом презентуем ему номер». Он пояснил, что, пока артист всё еще думает, ему уже придумывают хореографию, а после приглашают артиста к хореографу. Далее создатели премии прописывают свет, создают одежду, дополняют номер спецэффектами. «В процессе репетиций я смотрю на сцену с балкона, из партера — чтобы каждому зрителю было все хорошо видно», — поделился Алексей Голубев.

В этом году премия — это коллаборация музыки и моды. Цветом церемонии стал белый. Часть звездной дорожки превратится в фэшн-подиум, на котором артисты будут выступать в роли моделей. Телеканал RU. TV призывает гостей церемонии отдавать предпочтение российским дизайнерам, обращать внимание и на молодых, и на состоявшихся творцов.

Немаловажной частью церемонии станет ее превращение в иммерсивное шоу — в этом году зрители станут полноценными участниками событий, разворачивающихся на сцене. Именно поэтому так важно для каждого соблюсти дресс-код: надеть белоснежный наряд.

«Мы и зрителям заявляем открыто: приходите в белом — станьте частью шоу, — подчеркнул Михаил Богомолов. — Зрителей ждет удивительная игра света и цвета. Весь зал станет полотном, на котором художник, он же режиссер шоу, напишет историю. Рядом с любым из зрителей может оказаться актер. Охват будет 360 градусов».