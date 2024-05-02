Уватский район, Тюменская область, 2 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. На Таврическом нефтяном месторождении в Тюменской области началось создание промышленной инфраструктуры. Работы ведет дочернее предприятие «Роснефти» «РН-Уватнефтегаз».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Уватнефтегаз» начало строить инфраструктуру Таврического месторождения

Как отмечают нефтяники, создание новой инфраструктуры на Таврическом месторождении позволит начать разработку двух других месторождений: Резвовского и им. Ю. В. Ознобихина. Все они войдут в состав развивающегося Тямкинского хаба, где уже создана необходимая производственная база для подготовки и транспортировки нефти. Разработка месторождений методом создания хабов должна способствовать эффективному освоению месторождений-спутников за счет использования общей производственной инфраструктуры.

На Таврическом месторождении будут построены насосная станция, воздушные линии электропередачи 110 кВ, подстанции, нефте — и газосборные трубопроводы. Также запланировано строительство площадок складирования материалов и оборудования, а для вахтового персонала возведут жилой городок.