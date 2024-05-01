Чита, 1 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Около 40 дачных построек получили повреждения в результате пожара в садовом товариществе в Читинском районе Забайкальского края. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кадр из видео

«В результате пожара пострадало около 40 дачных строений, дома с постоянным проживанием граждан не выявлены. Огонь перешёл в лесной массив, ведутся работы по его тушению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной возгорания, по предварительным данным, является перехлёст проводов на сетях электроснабжения, находящихся в границах товарищества.

Прокуратура организовала проверку исполнения требований пожарной безопасности, отдельно будет дана оценка действиям контролирующих органов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885891" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее передавало ИА Регнум, в Забайкальском крае в садовом товариществе вспыхнул мощный пожар. Возгорание произошло в дачном посёлке, а затем перешло на лесной массив.

Позднее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 1200 квадратных метров. В министерстве отметили, что существовала угроза перехода огня на спортивный лагерь и на дачный кооператив. Огнеборцы не допустили распространения пламени. К тушению привлекли 120 специалистов и задействовали 30 единиц техники.