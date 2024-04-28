Москва, 28 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Тема выплат репараций бывшим колониям может быть выгодна европейским странам. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин, комментируя отказ властей Португалии выплачивать репарации за рабство и зверства, совершённые во времена колониальной эпохи.

Michael Nitzschke / http://imagebroker.com/#/search/ /Global Look Press

Он отметил, что Португалия является одной из беднейших стран Европы, поэтому ей самой хотелось бы получить помощь, а не помогать бывшим своим колониям.

По его словам, в последние годы в европейской политике наблюдается тенденция к тому, чтобы страны, которые когда-то были колониальными державами, признавали свою вину перед бывшими колониями и предлагали им помощь. Эта тема активно обсуждается и будет продолжать обсуждаться, отметил он.

«Это может быть использовано для того, чтобы отвлечь внимание населения от социально-экономических и миграционных проблем Европы и сфокусировать его на внешних проблемах. Кроме этого, под предлогом помощи западные страны могут продвигать свои программы, выгодные для западных компаний. Также это может способствовать укреплению роли Евросоюза, который стремится сделать Европу глобальным центром мира. Лозунг помощи бывшим колониальным странам может продемонстрировать роль Евросоюза как ведущей интеграционной группировки, значение которой не падает, несмотря на экономические трудности, по сравнению со странами Азии или США», — отметил Мизин.

В свою очередь политолог, журналист Юрий Светов отметил, что справедливо ожидать ответа от стран мира, которые были ограблены европейскими странами. Он напомнил, что Бельгия, заморозившая российские активы, может столкнуться с претензиями от своей бывшей колонии — Конго. Аналогичные претензии может получить и Великобритания, и этому процессу не будет конца, добавил Светов.

«Одновременно с этим элиты бывших колониальных стран по-прежнему тяготеют к своим метрополиям. Они там учились, у них есть свои интересы, многие из них связаны родственными узами с представителями элит западных государств. Они не хотят разрывать эти отношения. Однако мнение народов этих государств расходится с мнением элит. Например, в богатом полезными ископаемыми Нигере произошёл переворот. Руководство страны и Франция наживались на уране, население бедствовало. В результате французов выдворили из этой страны. И это может служить примером для других государств», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, колониальная эпоха Португалии длилась более 500 лет, когда Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии находились под властью Португалии.

В заявлении правительства страны отмечается, что оно хочет «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду», однако у властей «нет программы конкретных действий» по выплате репараций. Такие же аргументы выдвигало и предыдущее руководство Португалии. Президент страны Ребелу де Соуза заявил 27 апреля, что Португалия могла бы использовать несколько методов для выплаты репараций, таких как списание долга бывших колоний и предоставление финансирования.