Монреаль, Канада, 27 апреля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. По ошибке отправленное в Россию тело умершего на Кубе гражданина Канады Фараджа Джарджура вернут его семье в Монреаль, сообщил телеканал CTV News.

Ярослав Чингаев ИА Регнум

Процедура возвращения тела уже началась, но когда именно оно будет доставлено в Монреаль, пока неизвестно, рассказали телеканалу в семье Джарджура.

68-летний Фарадж Джарджур скончался на Кубе от сердечного приступа в марте 2024 года. На Кубе он находился вместе с семьёй в отпуске. Близкие Джарджура вернулись в Канаду, его тело должно было быть отправлено в Монреаль позднее.

Когда родственники Джарджура открыли присланный с Кубы гроб, они обнаружили там тело другого человека. Позднее выяснилось, что это был также скончавшийся на Кубе гражданин России, который был значительно младше Джарджура.

Министерство иностранных дел Кубы ранее публично извинилось перед семьёй Джарджура и заявило, что по данному инциденту будет проведено расследование, сказано также в сообщении телеканала. Средства в размере 10 тыс. долларов, ранее отправленные семьёй в уплату расходов на пересылку тела Джарджура, были ей возвращены.

В свою очередь МИД Канады назвал случившееся «невообразимым» и заявил, что будет оказывать семье Джарджура всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года проживающий с 1993 года в Белоруссии уроженец Приморья Алексей Виноградов узнал, что на родине в Дальнегорске выписали свидетельство о его смерти. В течение четырёх месяцев мужчина пытался восстановить свои документы.

После проведения проверки выяснилось, что в морг Дальнегорска было доставлено тело почти полного тёзки Виноградова, при этом паспорта при теле не оказалось, и патологоанатом выписала свидетельство о смерти, воспользовавшись данными полиции.