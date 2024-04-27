Бразилиа, 27 апреля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Военная полиция города Бразилиа не обнаружила взрывчатых веществ в посольстве России, проверив сообщение о бомбе, якобы заложенной на территории дипмиссии. Об этом 26 апреля сообщила газета Correio Braziliense.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

Звонок о «бомбе» поступил по телефону от иностранца. В посольство отправили группу сапёров. Никаких взрывчатых веществ, бомбы не обнаружено.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года взрывное устройство обнаружили около высотного здания Millenium Las Condes в чилийской столице Сантьяго. Здание расположено примерно в 300 метрах от посольства США. Возле высотки нашли подозрительный предмет, который, как подтвердила прокуратура Южного столичного округа, оказался бомбой.

В конце 2022 года в офис испанской оружейной компании, поставляющей оружие украинской армии, прислали в пакете бомбу. Полиция осуществила контролируемую детонацию взрывного устройства, в результате которой никто не пострадал.