Бразилиа, 27 апреля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. В городе Бразилиа военная полиция проверяет поступившую информацию о якобы заложенной на территории российского посольства бомбе, написала 26 апреля газета Correio Braziliense.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

По данным журналистов, проверка началась после звонка от иностранного гражданина сотрудникам диппредставительства.

«Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», — указали авторы.

На месте работают сапёры и пожарные.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года взрывное устройство обнаружили около высотного здания Millenium Las Condes в чилийской столице Сантьяго. Здание расположено примерно в 300 метрах от посольства США. Возле высотки нашли подозрительный предмет, который, как подтвердила прокуратура Южного столичного округа, оказался бомбой.

В конце 2022 года в офис испанской оружейной компании, поставляющей оружие украинской армии, прислали в пакете бомбу. Полиция осуществила контролируемую детонацию взрывного устройства, в результате которой никто не пострадал.