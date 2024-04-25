Москва, 25 апреля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Россияне все больше пользуются маркетплейсами. Трафик таких ресурсов вырос на 72% за прошлый год, при этом вовлеченность мужчин стала выше на 90%. К таким выводам пришли аналитики Yota на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Yota Мужчины стали вдвое активнее пользоваться маркетплейсами

Среднее время, которое пользователи проводили в 2023 году за онлайн-шоппингом, выросло на 33%. При этом каждый пользователь маркетплейсов использовал на 58% больше мобильного интернета.

Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 год эти категории потратили в два раза больше гигабайт, чем годом ранее. При этом чаще других маркетплейсами пользуются миллениалы, на которых приходится 34% трафика в этой категории. Также к онлайн-шопингу тяготеют абоненты 36-45 лет (28%) и 46-55 лет (17%).

Несмотря на то, что россияне стали уделять онлайн-шоппингу больше внимания, аудитория маркетплейсов практически не изменилась за последний год. Исключением стала категория 56+: численность данной возрастной группы выросла на 15%. К тому же, эти пользователи стали находиться на маркетплейсах в 1,5 раза дольше, чем в 2022 году.

Среди клиентов маркетплейсов мужчин сегодня 55%, а потребляют они 52% трафика. Их интерес существенно вырос за последний год: в 2023 году эта категория пользователей потратила на 90% больше гигабайт, чем в 2022, а женщины — на 56%. Предпочтения конкретных сервисов также зависят от пола.

Больше всего трафика на маркетплейсах потратили в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. По среднему времени на пользователя в этом сегменте лидируют Ижевск, Владимир и Калуга.