Москва, 24 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Москва выставит на торги помещение для детского сада в Северном административном округе по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба Стройкомплекса Москвы Владимир Ефимов

«Город выставит на аукцион по программе «1 рубль за квадратный метр в год» помещение площадью 377,2 квадратного метра для открытия детского сада в районе Войковский», — заявил Ефимов. Здание расположено в микрорайоне с развитой инфраструктурой на улице Космонавта Волкова. Оно занимает часть первого этажа здания, имеется подвал.

После того, как инвестор проведет ремонт и выполнит требования программы по осуществлению образовательной деятельности, для него станет доступной льготная ставка аренды из расчета один рубль за квадратный метр площади в год, подчеркнул Ефимов. Договор аренды заключат на 49 лет.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, будущий детский сад сможет принять 30 воспитанников. Помещение размещается на первом этаже восьмиэтажного жилого дома 1961 года постройки.