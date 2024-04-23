Кировск, Мурманская область, 23 апреля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. «ФосАгро» станет титульным спонсором Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в новом сезоне. Соглашение о расширении стратегического сотрудничества подписали генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Василий Иванов ИА REGNUM Лыжные гонки

На протяжении нескольких лет «ФосАгро» является партнером ФЛГР и выступает организатором финального этапа Кубка России на трассах лыжного комплекса «Тирвас». Финальные соревнования этого сезона особенно запомнились спортсменам и болельщикам. Завершил их масс-старт в гору Айкуайвенчорр в Кировске. В таком формате гонка прошла впервые в истории российского лыжного спорта. Самый сложный участок трассы составил около двух километров. Общий набор высоты для спортсменов составил 580 метров, набор высоты на склоне — 460 метров, а угол подъема достигал 44 градусов.

В ходе подготовки к масштабным стартам при поддержке «ФосАгро» были заново спланированы участки трасс лыжного комплекса «Тирвас», обустроены новые вместительные трибуны и автопарковка на 80 мест, построено здание пресс-центра, закуплен ратрак для подготовки снежного покрова на дистанциях. Как официальный спонсор национальной сборной по лыжным гонкам «ФосАгро» обеспечила и внушительный призовой фонд финального этапа Кубка России, который составил почти 9 млн рублей.

По словам президента ФЛГР Елены Вяльбе, сегодня в Кировске расположен один из лучших лыжных центров страны. «Хочу поблагодарить за это организаторов и компанию «ФосАгро», которые сделали все возможное, чтобы соревнования проходили на самом высоком уровне, — заявила она. — Когда в регионах есть такие компании, которые не просто ведут бизнес, а относятся с заботой и ответственностью, создавая людям комфортные условия для жизни, то очень многое можно сделать. И Кировск — яркий пример в этом ряду».

В рамках подписанного соглашения «ФосАгро» и ФЛГР договорились о том, что в следующем году компания выступит в качестве титульного спонсора федерации с повышением премиальных для победителей тура «Большой Вудъявр». Также компания продолжит развитие инфраструктуры лыжного стадиона «Тирвас» и спортивно-туристической инфраструктуры Хибин. Здесь будет проложена необходимая спортсменам лыжероллерная трасса протяженностью пять километров, построены снегохранилище, новый спортивный зал и гостиничный комплекс для спортсменов на 150 мест.

«Во всех регионах своего присутствия мы стараемся поддерживать спортивные проекты — не делая различий между спортом высших достижений и физкультурно-оздоровительными секциями», — отметил Михаил Рыбников. Он рассказал, что при поддержке компании возводятся спортивные объекты, открываются новые секции, проходят турниры и состязания регионального и федерального уровней. «Уверены, что расширение сотрудничества с ФЛГР станет новым вкладом «ФосАгро» в развитие отечественного спорта и повышения его популярности», — заключил генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Поддержка спорта — как спорта высших достижений, так и любительского, и детско-юношеского спорта — приоритетное направление благотворительной деятельности «ФосАгро». В прошлом году 20-летие отметил ключевой социальный проект компании — спортивно-образовательная программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Проект реализуется во всех регионах присутствия компании. Для детей и подростков действуют более 78 секций по 30 видам спорта, работают 11 творческих студий и классов дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 7,8 тысячи городских и сельских ребят. Всего же за два десятилетия школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников.

В феврале 2024 года спортивно-образовательная программа ДРОЗД была признана лучшей в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной Российским союзом промышленников и предпринимателей по поручению президента России Владимира Путина. Вручение наград лауреатам премии состоится на ежегодном съезде РСПП 25 апреля.