Москва, 22 апреля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Москве начал работу форум молодых предпринимателей «Создай наше», организованный РБК, Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Там эксперты обсудят развитие и проблемы сферы малого и среднего бизнеса, меры господдержки, их цифровизацию и др.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Центральным мероприятием форума станет пленарная дискуссия «Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России». В ней примут участие помощник президента РФ Максим Орешкин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, известные предприниматели и представители крупных российских компаний.

«Задача форума — помочь молодым и начинающим предпринимателям, желающим заниматься своим делом в России, в ведении бизнеса, — отметил Александр Исаевич. — Для этого на его площадке собрались представители органов власти, Корпорации МСП, МСП Банка, Росмолодежи, бизнеса, АСИ, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга и других организаций, помогающих предпринимателям». По его словам, на форуме каждый участник может получить поддержку и помощь в решении актуальных проблем, ответы на свои вопросы по началу и ведению бизнеса.

Кроме того, на форуме пройдёт церемония награждения победителей конкурса молодежного предпринимательства «Создай наше». Победителям вручат приглашения на специальную акселерационную программу и гранты на 1 млн рублей. Для участия в конкурсе было подано более 5 тысяч заявок от действующих и начинающих молодых предпринимателей из 88 регионов.

Поддержкой и развитием системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне занимаются профильные министерства и ведомства — Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, прежде всего, Корпорация МСП. Господдержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент РФ Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.