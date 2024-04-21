Украина, 21 апреля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области ВСУ активно занимаются мародёрством, рассказал 21 апреля командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, сообщила «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум

«В сёлах грабят все оставленные дома и даже те, где есть хозяева», — сообщил Град.

При этом открыто мародёрствовать в Херсоне украинские военные опасаются. Захваченные ценности ВСУ везут на автотранспорте в направлении Одессы, добавил представитель подполья.

Как сообщало ИА Регнум, Град накануне рассказал об интенсивной подготовке ВСУ новой линии обороны за Херсоном — на границе Николаевской и Херсонской областей.