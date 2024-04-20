Москва, 20 апреля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Российский политолог Андрей Суздальцев вечером 20 апреля опроверг появившиеся в тот же день сообщения СМИ о своём задержании.

РИА Новости / Владимир Трефилов

«Сижу сейчас дома, разговариваю с вами», — заявил он «РИА Новости».

СМИ сообщали, что Суздальцева задержали в Москве по запросу Белоруссии, так как он якобы находится в стране в розыске по делу о создании экстремистского формирования после того, как белорусское МВД включило Telegram-канал, который Суздальцев вёл с февраля 2021 года, в список экстремистских организаций.

В Белоруссии политолог жил и работал с 1993 по 2006 год, после чего его депортировали в Россию из-за угрозы, по мнению белорусских властей, национальной безопасности республики. В 2021 году Суздальцев сообщил об увольнении из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), где он занимал должность замдекана факультета мировой экономики и мировой политики.